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Enes Batur'dan Milli Eğitim Müdürüne 'Mevlana' göndermesi! Paylaşıp anında kaldırdı!

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Müdürüne göndermede bulunmasının ardından anında paylaşımını sildi.

Enes Batur'dan Milli Eğitim Müdürüne 'Mevlana' göndermesi! Paylaşıp anında kaldırdı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteye girişte yeni uygulamanın bu sene hayata geçirileceğini duyurdu.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.

Bu haberin ardından sosyal medyada üniversiteye hazırlanan adaylar pek memnun kalmadıklarını dile getirdiler.

Enes Batur'dan Milli Eğitim Müdürüne 'Mevlana' göndermesi! Paylaşıp anında kaldırdı!

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Enes Batur da, "Milli Eğitim Müdürü Mevlana mı oldu? Ne olursan ol gel diyorlar galiba." notunu ekledi.

Enes Batur'dan Milli Eğitim Müdürüne 'Mevlana' göndermesi! Paylaşıp anında kaldırdı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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