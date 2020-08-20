Oyuncu sevgilisi Damla Aslanap ile ilişkisini bitiren Youtuber Enes Batur, önceki gün City's Nişantaşı AVM'nin çıkışında sevgilisi Ecenaz Üçer ile görüntülendi. Çarpıcı magazin haberleri ile gündeme gelen Snob Magazin'in duyurduğu bu aşk sonrası Ecenaz Üçer, merak edilenler arasında girdi. Bu kapsamda Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının cevapları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

ECENAZ ÜÇER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ecenaz Üçer, Eskişehir'de dünyaya geldi. 23 yaşındadır. Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümü öğrencisi olan Ecenaz Üçer,bugüne kadar 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' isimli dizi ve filmlerde rol aldı.

Genç oyuncu 2018 Aralık ayında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya da katıldı.

NE OLMUŞTU?

Enes Batur, geçtiğimiz yıl oyuncu Damla Aslanalp ile düğün fotoğraflarını paylaşmış ve evlendiğini duyurmuştu. Ancak pek çok kişi görüntülere rağmen inanmamıştı. Batur, daha sonra yaptığı açıklamada Damla Aslanalp ile evlenmediğini açıkladı. Batur, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Sevgilisiyle bir süre alışveriş yapan Batur lüks aracı ile dikkatleri üzerine çekti.