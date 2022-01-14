Enes Kara intiharına ilişkin cemaat suçlamalarına Abdurrahman Dilipak'tan, madde kullanan 2 üniversiteli kız örneği! "Onlar hangi cemaattendi?

Geçtiğimiz günlerde, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, cemaat yurdunda baskı altında olduğunu, bu sebeple yaşama sevincini kaybettiğini söyleyerek hayatına son vermişti. Siyasilerden ve vatandaşlardan intihara ilişkin farklı yorumlar gelse de, çoğunluğun cemaatleri hedef alması Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı harekete geçirdi. Dilipak, Enes Kara intiharına ilişkin dini toplulukların hedef alınmasına tepki gösterdi.

"İKİ ÜNİVERSİTELİ KIZ VARDI..."

Abdurrahman Dilipak, Kara'nın intihar sebebinin sadece cemaat ve topluluklara dayatılmaması gerektiğine dikkat çekerek, geçmişte yaşanan bir olayı takipçileriyle paylaştı. Dilipak'ın "2 üniversite öğrencisi kız, 2 polisle bir evde geceliyorlar. İçki de var ilişki de, uyuşturucu da, kızlardan biri gece yarısından sonra pencereden atlıyor ya da atılıyor. Bunlar hangi cemaattendi acaba, bilen var mı! Cemaat deyince Arapça bilemediniz tabii, Türkçe söyleyeyim hangi topluluktandı!" ifadelerini kullandığı paylaşımına takipçilerinden, "Onlar hür iradeleriyle kendi kararlarını veren özgür bireyler! Onlara laf yok!" yorumları geldi.