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  3. Enes Kara intiharına ilişkin cemaat suçlamalarına Abdurrahman Dilipak'tan, madde kullanan 2 üniversiteli kız örneği! "Onlar hangi cemaattendi?

Enes Kara intiharına ilişkin cemaat suçlamalarına Abdurrahman Dilipak'tan, madde kullanan 2 üniversiteli kız örneği! "Onlar hangi cemaattendi?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Enes Kara'nın intiharına ilişkin cemaat suçlamalarına tepki gösterdi. Dilipak, geçmişte yaşanan 2 üniversiteli kızın intiharına veya cinayetine ilişkin olayı örnek göstererek, "Onlar hangi cemaattendi hatırlayan var mı?" sorusunu yöneltti.

Enes Kara intiharına ilişkin cemaat suçlamalarına Abdurrahman Dilipak'tan, madde kullanan 2 üniversiteli kız örneği! "Onlar hangi cemaattendi?

Geçtiğimiz günlerde, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, cemaat yurdunda baskı altında olduğunu, bu sebeple yaşama sevincini kaybettiğini söyleyerek hayatına son vermişti. Siyasilerden ve vatandaşlardan intihara ilişkin farklı yorumlar gelse de, çoğunluğun cemaatleri hedef alması Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı harekete geçirdi. Dilipak, Enes Kara intiharına ilişkin dini toplulukların hedef alınmasına tepki gösterdi.

Enes Kara intiharına ilişkin cemaat suçlamalarına Abdurrahman Dilipak'tan, madde kullanan 2 üniversiteli kız örneği! Onlar hangi cemaattendi

"İKİ ÜNİVERSİTELİ KIZ VARDI..."

Abdurrahman Dilipak, Kara'nın intihar sebebinin sadece cemaat ve topluluklara dayatılmaması gerektiğine dikkat çekerek, geçmişte yaşanan bir olayı takipçileriyle paylaştı. Dilipak'ın "2 üniversite öğrencisi kız, 2 polisle bir evde geceliyorlar. İçki de var ilişki de, uyuşturucu da, kızlardan biri gece yarısından sonra pencereden atlıyor ya da atılıyor. Bunlar hangi cemaattendi acaba, bilen var mı! Cemaat deyince Arapça bilemediniz tabii, Türkçe söyleyeyim hangi topluluktandı!" ifadelerini kullandığı paylaşımına takipçilerinden, "Onlar hür iradeleriyle kendi kararlarını veren özgür bireyler! Onlara laf yok!" yorumları geldi.

Enes Kara intiharına ilişkin cemaat suçlamalarına Abdurrahman Dilipak'tan, madde kullanan 2 üniversiteli kız örneği! Onlar hangi cemaattendi

Büşra Mercimek
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