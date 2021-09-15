Dün akşam Romanya Ligi'nde oynanan bir futbol karşılaşmasında Acadamica Clinceni takımına karşı oynadığı maçta attığı golle adından söz ettiren Enes Sali, sosyal medyada sıkça konuşulan isimlerden birisi haline geldi. Oyuncunun golü defalarca kez paylaşılırken biyografisi de merakla araştırılmaya başlandı. Peki Enes Sali kimdir, nereli ve kaç yaşında? Enes Sali hangi takımda oynuyor? İşte cevaplar...

ENES SALİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

23 Şubat 2016 tarihinde Romanya'nın Toronto kentinde doğan Enes Sali, aslen Türk asıllıdır. Romaya futbolunun geleceklerinden biri olarak görülen Sali, 11 yaşına kadar Kanada'nın Otranta şehrindeki Woodbridge Strikers'ta top koşturdu. Sonrasında uluslararası bir turnuvada Barcelona gözlemcilerinin dikkatini çekti. 15 yaşındaki genç futbolcu bir süre katalan ekibinde oynasa da daha sonra takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

ENES SALİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

FIFA'nın kararı sonrası Barcelona'nın genç futbolcuyu serbest bırakmak zorunda kalmasıyla birlikte Gheorghe Hagi, Sali'nin babasını ikna ederek onu Viitorul Constanta Akademisi'ne kazandırdı. Sali, 9 Ağustos 2021'de henüz 15 yaşında Farul Constanta'nın Sepsi OSK'yı 1-0 yendikleri maçta ilk profesyonel maçına çıktı. Bu maçta gol de atan genç futbolcu, Romanya futbolu için ümit vadetti.