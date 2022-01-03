Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının belirlenmesi için önemli olan Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyonda vatandaşların hissettiği rakamlar istatistiklere yansırken vatandaşlar oranı öğrenmek için araştırmalarda bulunuyor. Peki Enflasyon oranı açıklandı mı ? Enflasyon kaç çıktı, kaç oldu?İşte Aralık 2021 enflasyon oranı...

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI ARALIK 2021 ? ENFLASYON KAÇ ÇIKTI, KAÇ OLDU?

2021 Aralık ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde ise 36,08 oldu.

İŞTE ARALIK 2021 ENFLASYON ORANI

Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-ÜFE ise yüzde 79,89 artış gösterdi.