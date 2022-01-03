Mübaşeret ne demek, TDK'ya göre Mübaşeret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?'Maske Kimsin Sen?' sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Paganizm ve satanizm propagandası mı? RTÜK harekete geçti! "Çocuklar izliyor, korkuyor!"Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek 2022? Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar oldu?2022 Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210898Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! Başkan Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı!Öykü Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Instagram adresi ne?3 Ocak 2022 Pazartesi Star TV yayın akışı | Kocan Kadar Konuş TV'de ilk kez Star TV'deÖzcan Deniz'in sevgilisi kim? Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli?Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Cimbom ilk resmi teklifini aldı!Tuğba Özerk yılbaşı gecesini mahvetti! Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi! Şarkıları söyleyemeyen şarkıcı yere kapaklandı!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Enflasyon oranı açıklandı mı ? Enflasyon kaç çıktı, kaç oldu? İşte Aralık 2021 enflasyon oranı

Enflasyon oranı açıklandı mı ? Enflasyon kaç çıktı, kaç oldu? İşte Aralık 2021 enflasyon oranı

TÜİK 2021 yılı Aralık ayı enflasyon verilerini açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında Enflasyon oranı açıklandı mı ? Enflasyon kaç çıktı, kaç oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte Aralık 2021 enflasyon oranı...

Enflasyon oranı açıklandı mı ? Enflasyon kaç çıktı, kaç oldu? İşte Aralık 2021 enflasyon oranı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının belirlenmesi için önemli olan Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyonda vatandaşların hissettiği rakamlar istatistiklere yansırken vatandaşlar oranı öğrenmek için araştırmalarda bulunuyor. Peki Enflasyon oranı açıklandı mı ? Enflasyon kaç çıktı, kaç oldu?İşte Aralık 2021 enflasyon oranı...

Enflasyon oranı açıklandı mı ? Enflasyon kaç çıktı, kaç oldu? İşte Aralık 2021 enflasyon oranı

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI ARALIK 2021 ? ENFLASYON KAÇ ÇIKTI, KAÇ OLDU?

2021 Aralık ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde ise 36,08 oldu.

Enflasyon oranı açıklandı mı ? Enflasyon kaç çıktı, kaç oldu? İşte Aralık 2021 enflasyon oranı

İŞTE ARALIK 2021 ENFLASYON ORANI

Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-ÜFE ise yüzde 79,89 artış gösterdi.

Enflasyon oranı açıklandı mı ? Enflasyon kaç çıktı, kaç oldu? İşte Aralık 2021 enflasyon oranı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT