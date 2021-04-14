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  3. Engelleri aşan başarı! Paralimpik Oyunları'nda Milli Takım kadrosunda yer alacak

Engelleri aşan başarı! Paralimpik Oyunları'nda Milli Takım kadrosunda yer alacak

Çankaya Belediyesi'nin Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Büşra Nur Tırıklı'dan gururlandıran bir başarı geldi. Tırıklı, Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda Milli Takım kadrosunda yer alma hakkı kazandı.

Engelleri aşan başarı! Paralimpik Oyunları'nda Milli Takım kadrosunda yer alacak

Çankaya Belediyesi'nin Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları sporcularından Büşra Nur Tırıklı, Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda Milli Takım kadrosunda yer alma hakkı kazandı.

DİSK ATMA BRANŞINDA YARIŞACAK

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün altın sporcuları yine bir başarı örneği gösterdi. Disk atmada dünya listesinde 6. sıradaki yerini koruyan görme engelli milli sporcu Büşra Nur Tırıklı, Paralimpik kotasını almayı başardı. Kulübün sporcusu Büşra Nur Tırıklı, 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda disk atma branşında yarışacak.

Kulübün sporcularından Dursun Hayran ise geçtiğimiz hafta Antalya'da yapılan ve 13 ülkenin katıldığı Uluslararası Görme Engelliler Judo Turnuvası'nda +100 kg'da 2. olarak gümüş madalya kazandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Engelleri aşan başarı! Paralimpik Oyunları'nda Milli Takım kadrosunda yer alacak

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