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Engelli oğlu okuyabilsin diye her gün sırtında taşıyor!

Malatya'da yaşayan Halil Şahin bedensel engelli olan oğlunu her gün yaklaşık bir kilometre uzaktaki okula sırtında taşıyarak götürüp getiriyor.

Engelli oğlu okuyabilsin diye her gün sırtında taşıyor!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Dilek Mahallesi’nde yaşayan Halil ve Fatma Şahin çiftinin  doğuştan bedensel engelli olarak dünyaya gelen çocukları Batuhan Şahin'in eğitimi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 

SIRTINDA TAŞIYOR

3 çocuklarından biri olan 10 yaşındaki Batuhan'ın okuluna gidecek yolun olmaması nedeniyle zorluk çektiği belirtildi. Baba Halil Şahin'in, evlerinin Küllü Mağara Mahallesindeki kırsal bir bölgede olması nedeniyle 3 yıldır oğlu Batuhan’ı sırtına alarak okula götürüp getirdiği öğrenildi.

"ÇOCUĞUM OKUMAK İSTİYOR"

2. sınıfa giden oğlunu çamur kaplı yolda kar kış demeden sırtında taşıyarak götüren fedakar baba Halil Şahin, yolların yapılmasını istiyor.

Halil Şahin, “Çocuğum okumak istiyor, biz de onun biz isteğini yerine getirmek için tüm zorluklara katlanıyoruz” dedi.

Engelli oğlu okuyabilsin diye her gün sırtında taşıyor!Engelli oğlu okuyabilsin diye her gün sırtında taşıyor!Engelli oğlu okuyabilsin diye her gün sırtında taşıyor!Engelli oğlu okuyabilsin diye her gün sırtında taşıyor!

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