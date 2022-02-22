Engelli vatandaşı "Şunu alın buradan" diyerek yanından kovan CHP'li vekil, savunmasıyla "Pes" deditti! "Abarttılar"

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye'nin Düziçi ilçesini ziyareti esnasında, köy halkının da çok sevdiği "Paşa" isimli engelli vatandaşı yanından kovmuş, emrindeki görevlilere "Şunu alın buradan" ifadelerini kullanmıştı. CHP'li vekil, acımasız tavrıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırınca, basın açıklaması yapma gereğinde bulundu ancak, özrü kabahatinden büyüktü.

"ABARTTILAR, KÜFÜR ETMEDİM"

İlçedeki konuşması esnasında, engelli vatandaşı herkesin içerisinde dışlayan CHP'li vekil, basın açıklamasında bulundu. Yaptığı hatayı hafife alan Ünlü, "Sosyal medyada troller saldırdı. Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim. Evine uğradım, özür diledim ailesinden." sözleriyle kendisini savundu.

NE OLMUŞTU?

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye'nin Düziçi ilçesini ziyaret etti. Köy halkı ve esnafla vakit geçiren Ünlü, kameralar karşısına geçerek konuşma yapmak istedi. Ancak, o esnada köy halkının da çok sevdiği "Paşa" isimli engelli vatandaş Ünlü'nün yanından ayrılmak istemedi. Tam da o sırada Paşa'ya tahammül edemeyen CHP'li vekil, görevlilere "Ya şunu alın buradan" diyerek talimat verdi.