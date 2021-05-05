Engelli ve yaşlı maaşları, sosyal destek ödemeleri, kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün hesaplara yatıyor! Ödemeler evlerde teslim edilecek Milyonların beklediği ödemeler bugün başladı. Tam kapanmada bankaya gidemeyecek olan engelli ve yaşlı aylıkları, ikramiye diğer ücret ödemeleri personeller aracılığıyla kapıdan ödemesi gerçekleştirilecekken sosyal destek ödemeleri, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin ise bugün hesaplara yatırılacağı belirtildi.

1 11 Hükümet, salgının başladığı ilk günden bu yana olduğu gibi kapanma döneminde de emekliden sosyal desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlara kadar kolaylıklar sunmaya devam ediyor.