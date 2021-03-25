Engellilere öldüresiye dayak videosu infial yarattı: Sosyal medyayı ayağa kaldıran Fırat Delikanlı hem işkenceci hem homofobik!

Aydın'da meydana geldiği öğrenilen olayda, Fırat Delikanlı takma adıyla bilinen Fırat Kaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler infial yarattı. İşitme engelli bir genci öldüresiye darbettiği anları yayımlayan Kaya'nın tutuklanması için sosyal medyada etiket açılırken videoya kullanıcılardan tepki yağdı.

NEFRET VE HOMOFOBİ İÇERİKLİ PAYLAŞIM

Aydın'da Fırat Kaya isimli bir şahıs, işitme engelli E.E.'ye uyguladığı şiddetin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Engelli genci dövüp ona işkence eden Kaya, paylaştığı görüntülere bir de nefret ve homofobik içerikli not ekledi.

GÜCÜ ENGELLİLERE YETİYOR

Sosyal medyada yayılarak kısa süre içinde tepki toplayan Kaya'nın bu esnada başka görüntüleri de ortaya çıktı. Videoda, yine Fırat Kaya olduğu iddia edilen bir kişinin işitme engelli başka bir şahsı darbettiği görüldü.

ESKİ SEVGİLİSİNİ HASTANELİK ETMİŞ

Başka bir videoda yine engelli bir şahsa uyguladığı şiddet görüntüleri yer alırken videolara tepki yağdı. Engellilerden bir tanesinin şikayeti sonucu açığa çıkan olayda polis ekipleri her yerde Fırat Kaya'yı ararken iddialara göre Kaya, bir süre önce birlikte olduğu bir kadını da darbederek hastanelik etmiş.

GÖZALTINA ALINDI

Edinilen son bilgiye göre, E.E.'nin şikayetçi olduğu Fırat Kaya, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kaya'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.