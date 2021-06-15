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Engin Kalafatoğlu kimdir? Neden öldü?

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Engin Kalafatoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Peki Engin Kalafatoğlu kimdir? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

Engin Kalafatoğlu kimdir? Neden öldü?

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada  Engin Kalafatoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Peki Engin Kalafatoğlu kimdir? Neden öldü? İşte ayrıntılar...

ENGİN KALAFATOĞLU KİMDİR?

Engin Kalafatoğlu, Trabzonspor'un eski yönetici ve divan üyesidir. 

Turizm sektöründe önde gelen isimlerinden olana Alaçatı Beach Resort’un sahibi Engin Kalafatoğlu hayatını kaybetti.

Trabzonspor'dan  yapılan açıklamada eski yönetici ve divan üyesi Engin Kalafatoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Trabzonspor'un 'başsağlığı' mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Eski Yöneticimiz ve Divan Üyemiz Engin Kalafatoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Kalafatoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." 

Acı haberi duyurdu! Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı!

Acı haberi duyurdu! Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı!

ENGİN KALAFATOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Engin Kalafatoğlu, 15 Haziran Salı akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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