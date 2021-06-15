Engin Kalafatoğlu kimdir? Neden öldü? Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Engin Kalafatoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Peki Engin Kalafatoğlu kimdir? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

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Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Engin Kalafatoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Peki Engin Kalafatoğlu kimdir? Neden öldü? İşte ayrıntılar... ENGİN KALAFATOĞLU KİMDİR? Engin Kalafatoğlu, Trabzonspor'un eski yönetici ve divan üyesidir. Turizm sektöründe önde gelen isimlerinden olana Alaçatı Beach Resort’un sahibi Engin Kalafatoğlu hayatını kaybetti. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada eski yönetici ve divan üyesi Engin Kalafatoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Trabzonspor'un 'başsağlığı' mesajında şu ifadelere yer verildi: "Eski Yöneticimiz ve Divan Üyemiz Engin Kalafatoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Kalafatoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ENGİN KALAFATOĞLU NEDEN ÖLDÜ? Engin Kalafatoğlu, 15 Haziran Salı akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Berkem Temizel Gece Editörü Engin KalafatoğluKimdir