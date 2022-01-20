Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sert ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle dava açtığını duyurmuştu. Mahkeme bugün sonuçlandı. Bu kapsamda Engin Özkoç ne dedi? | Cumhurbaşkanı Erdoğan neden dava açtı? | Engin Özkoç ne ceza aldı? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ENGİN ÖZKOÇ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Mart 2020'de AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatına ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Konuşmasında Türkiye düşmanlarına yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun, açık ve net söylüyorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir." demişti.

Erdoğanın sözleri üzerine kameralar karşısına geçen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 3 Milyon Müslümanın katline onay verdiğini söyleyerek "Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEDEN DAVA AÇTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında “kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 250 bin TL manevi tazminat davası açmıştı.

ENGİN ÖZKOÇ NE CEZA ALDI?

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden ifadeleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 50 Bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.