Engin Şenkan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Usta oyuncu Engin Şenkan Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmasıyla hayatı merak edildi. Peki Engin Şenkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan usta oyuncu Engin Şenkan'ın hayatı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Engin Şenkan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...
ENGİN ŞENKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
1944 yılında İstanbul'da Eyüp'de doğan Engin Şenkan'ın hayatı Arnavutköy'de geçti. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde okumaya başlayan Şenkan Lise son sınıftayken edebiyat hocasının 'Çürük Elma' diye bir oyunu sahnelerken, seyircilerin arasındaki tiyatrocu Zihni Küçümen ile Ergun Göknar'ın şehir tiyatrolarında oynamasının teklifi ile bir yandan da şehir tiyatrolarında sahneye çıkmaya başladı. onların önermesi ile Ankara'da sınava girerek Konservatuara girdi.
Ankara Cebeci Devlet Konservatuarı'ndan 1970 yılında mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisansını da tamamladı. Uzun yıllar Alev Sezer'le birlikte sahneye çıktı.
1978 yılına kadar Ankara'da çalıştıktan sonra İstanbul'a geldi.
Uzun seneler Ankara Devlet Konservatuarı'nda ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra emekli oldu.
Engin Şenkan, Bizimkiler ve Yazlıkçılar adlı dizilerde eşi Sıdıka Şenkan ile birlikte oynadı. 2013 yılında yayına giren Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Kelebeğin Rüyası" adlı filmde yer almıştır. Kıvanç Tatlıtuğ, veremli bir genci canlandırmak için 20 kilo verdiği filmde Yılmaz Erdoğan da o dönem iki şairin hocalığını yapan ünlü şair Behçet Necatigil'i canlandırdı.
Engin Şenkan, 1970 yılından beri tiyatro oyuncusu Sıdıka Şenkan ile Evlidir. Derya (d.1977) ve Deniz (d.1984) adında İki kızı vardır.
TİYATRO OYUNLARI
2001 - İvan İvanoviç Varmıydı Yokmuydu : Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1994 - Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1991 - Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1990 - Budala : Fyodor DostoyevskiSimon Gray - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1988 - Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1988 - Damdaki Kemancı : Joseph Stein - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1987 - İnsan Maiere : Franz Xaver Roetz - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986 - Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1985 - İlk Yıllar "Roksolan" : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1984 - Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı ÖrikKemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1983 - Mikado'nun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980 - Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980 - Akümülatörlü Radyo : Tarık Buğra - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1978 - Ayyar Hamza : Ali Bey - Ankara Devlet Tiyatrosu
1978 - Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov - Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - Yelpaze (oyun) : Oscar Wilde- Ankara Devlet Tiyatrosu
1977 - İzin Günü : Otto Fischer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1976 - Fazilet Eczanesi : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu
1976 - Koç Yiğit Köroğlu : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1975 - Pas Pas (oyun : İon Baişeu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1975 - Parkda Bir Sonbahar Günü : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1974 - Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı : Siegfried Lenz - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - Nalınlar : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - Bu Hesapta Yoktu : Nikolay Ostrovskiy - Ankara Devlet Tiyatrosu
1973 - Akın (oyun) : Faruk Nafiz Çamlıbel - Ankara Devlet Tiyatrosu
1971 - Katip Çıkmazı : Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu -
1970 - Kaşıkçılar : Müsahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu
1970 - Haydutlar : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu
1970 - Ali Baba ve Kırk Haramiler : Vadeha Atiyeh - Ankara Devlet Tiyatrosu
1969 - Midasın Altınları : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1967 - Amedee Yahut Nasıl Kurtulmalı : Eugène Ionesco - Ankara Devlet Tiyatrosu
Yönettiği Tiyatro Oyunları:
1980 - Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - İstanbul Devlet Tiyatrosu
FİLM VE DİZİLERİ
2021- Camdaki Kız
2013 - Kelebeğin Rüyası
2013 - Benim Hala Umudum Var
2013 - Firuze
2012 - Dila Hanım
2011 - Herşeye Rağmen (dizi)
2011 - Firar
2010 - Gönül Ferman Dinlemiyor
2009 - Nefes
2008 - Baba Ocağı
2008 - Güz Sancısı (sinema)
2006 - Son Osmanlı Yandım Ali (sinema)
2006 - Azap Yolu
2006 - 2007 - Hatırla Sevgili
2005 - Misi
2004 - Büyük Umutlar
2003 - Serseri
2002 - Abdülhamit Düşerken (Tarık Akan Seslendirmesi) (Sinema Filmi )
2002 - Kumsaldaki İzler
2002 - Kınalı Kar
2001 - Koltuk Sevdası
2000 - Bizim Çocuklar
2000 - Melek Karım
1999 - Ah Bir Zengin Olsam
1997 - Eltiler
1995 - Oğlum Adam Olacak
1993 - Yazlıkçılar
1989 - Bizimkiler
1987 - Kaçamak (sinema)
1984 - Yalnızlar
1987 - Yaprak Dökümü (Tarık Tarcan Seslendirmesi) TV Dizisi
1987 - Kızımın Kanı (Tarık Akan Seslendirmesi) Sinema Filmi
1987 - Kuruluş / Osmancık (Ahmet Mekin Seslendirmesi) TV Dizisi
1986 - Ses (Tarık Akan Seslendirmesi) Sinema Filmi