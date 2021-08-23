Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan usta oyuncu Engin Şenkan'ın hayatı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Engin Şenkan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

ENGİN ŞENKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1944 yılında İstanbul'da Eyüp'de doğan Engin Şenkan'ın hayatı Arnavutköy'de geçti. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde okumaya başlayan Şenkan Lise son sınıftayken edebiyat hocasının 'Çürük Elma' diye bir oyunu sahnelerken, seyircilerin arasındaki tiyatrocu Zihni Küçümen ile Ergun Göknar'ın şehir tiyatrolarında oynamasının teklifi ile bir yandan da şehir tiyatrolarında sahneye çıkmaya başladı. onların önermesi ile Ankara'da sınava girerek Konservatuara girdi.

Ankara Cebeci Devlet Konservatuarı'ndan 1970 yılında mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisansını da tamamladı. Uzun yıllar Alev Sezer'le birlikte sahneye çıktı.

1978 yılına kadar Ankara'da çalıştıktan sonra İstanbul'a geldi.

Uzun seneler Ankara Devlet Konservatuarı'nda ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra emekli oldu.

Engin Şenkan, Bizimkiler ve Yazlıkçılar adlı dizilerde eşi Sıdıka Şenkan ile birlikte oynadı. 2013 yılında yayına giren Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Kelebeğin Rüyası" adlı filmde yer almıştır. Kıvanç Tatlıtuğ, veremli bir genci canlandırmak için 20 kilo verdiği filmde Yılmaz Erdoğan da o dönem iki şairin hocalığını yapan ünlü şair Behçet Necatigil'i canlandırdı.

Engin Şenkan, 1970 yılından beri tiyatro oyuncusu Sıdıka Şenkan ile Evlidir. Derya (d.1977) ve Deniz (d.1984) adında İki kızı vardır.

TİYATRO OYUNLARI

2001 - İvan İvanoviç Varmıydı Yokmuydu : Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1994 - Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 - Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1990 - Budala : Fyodor DostoyevskiSimon Gray - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988 - Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988 - Damdaki Kemancı : Joseph Stein - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 - İnsan Maiere : Franz Xaver Roetz - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 - Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985 - İlk Yıllar "Roksolan" : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1984 - Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı ÖrikKemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1983 - Mikado'nun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 - Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980 - Akümülatörlü Radyo : Tarık Buğra - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1978 - Ayyar Hamza : Ali Bey - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 - Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - Yelpaze (oyun) : Oscar Wilde- Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - İzin Günü : Otto Fischer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - Fazilet Eczanesi : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - Koç Yiğit Köroğlu : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1975 - Pas Pas (oyun : İon Baişeu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1975 - Parkda Bir Sonbahar Günü : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1974 - Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı : Siegfried Lenz - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - Nalınlar : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - Bu Hesapta Yoktu : Nikolay Ostrovskiy - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - Akın (oyun) : Faruk Nafiz Çamlıbel - Ankara Devlet Tiyatrosu

1971 - Katip Çıkmazı : Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu -

1970 - Kaşıkçılar : Müsahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu

1970 - Haydutlar : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu

1970 - Ali Baba ve Kırk Haramiler : Vadeha Atiyeh - Ankara Devlet Tiyatrosu

1969 - Midasın Altınları : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1967 - Amedee Yahut Nasıl Kurtulmalı : Eugène Ionesco - Ankara Devlet Tiyatrosu

Yönettiği Tiyatro Oyunları:

1980 - Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - İstanbul Devlet Tiyatrosu

FİLM VE DİZİLERİ

2021- Camdaki Kız

2013 - Kelebeğin Rüyası

2013 - Benim Hala Umudum Var

2013 - Firuze

2012 - Dila Hanım

2011 - Herşeye Rağmen (dizi)

2011 - Firar

2010 - Gönül Ferman Dinlemiyor

2009 - Nefes

2008 - Baba Ocağı

2008 - Güz Sancısı (sinema)

2006 - Son Osmanlı Yandım Ali (sinema)

2006 - Azap Yolu

2006 - 2007 - Hatırla Sevgili

2005 - Misi

2004 - Büyük Umutlar

2003 - Serseri

2002 - Abdülhamit Düşerken (Tarık Akan Seslendirmesi) (Sinema Filmi )

2002 - Kumsaldaki İzler

2002 - Kınalı Kar

2001 - Koltuk Sevdası

2000 - Bizim Çocuklar

2000 - Melek Karım

1999 - Ah Bir Zengin Olsam

1997 - Eltiler

1995 - Oğlum Adam Olacak

1993 - Yazlıkçılar

1989 - Bizimkiler

1987 - Kaçamak (sinema)

1984 - Yalnızlar

1987 - Yaprak Dökümü (Tarık Tarcan Seslendirmesi) TV Dizisi

1987 - Kızımın Kanı (Tarık Akan Seslendirmesi) Sinema Filmi

1987 - Kuruluş / Osmancık (Ahmet Mekin Seslendirmesi) TV Dizisi

1986 - Ses (Tarık Akan Seslendirmesi) Sinema Filmi