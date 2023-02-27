Enhar Cakolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enhar Cakolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enhar Cakolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enhar Cakolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enhar Cakolli 26 Mayıs 2000 tarihinde Ferizaj şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enhar Cakolli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enhar Cakolli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Enhar Cakolli'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enhar Cakolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enhar Cakolli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enhar Cakolli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enhar Cakolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ramiz Sadiku

9 Eylül 2020 yılında FC Drita

8 Ağustos 2021 yılında KF Ferizaj

30 Haziran 2022 yılında FC Drita

1 Temmuz 2022 yılında KF Ferizaj

Enhar Cakolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enhar Cakolli şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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