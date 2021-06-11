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  3. Enis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacak

Enis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacak

Sevilen oyuncu Enis Arıkan klinikte uzanan annesini videoya çekerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Enis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacak

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla tanınan ve son olarak Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen dizi Camdaki Kız'da Muzo karakteriyle seyirci karşısına çıkan Enis Arıkan'ın paylaşımı izleyenleri güldürdü.

"ÇOK AYIP"

Annesi Selma Arıkan'ı bir klinikte uzanırken görüntüleyen Enis Arıkan, "Anneciğim doktorun kliniğinde böyle yatamazsın çok ayıp" diyerek paylaşırken annesi, "Ne yapayım oğlum, otur otur belim ağrıdı" şekilde yanıt verdi.

"AYYAKABINI BİLE ÇIKARMIŞSIN"

Annesini görüntülemeye devam eden Enis Arıkan "Ayakkabını bile çıkarmışsın normal mi bu?" diye sorması takipçilerini güldürdü.

Enis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacak

Görüntülendiğinden haberi olmayan Selma Arıkan'ın ise görüntüleri izleyince nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu...

Enis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacakEnis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacak

SEZON FİNALİNİ KUTLADILAR

Öte yandan rol aldığı Camdaki Kız dizisi sezon finaline giren oyuncu, dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte geçtiğimiz gün  Cihangir'de bir mekanda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Aralarında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Tuğrul Tülek, Selma Ergeç, Tamer Levent ve Enis Arıkan'ın da olduğu çok sayıda oyuncu yemeğe katıldı

Enis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacak

Yemek çıkışı basın mensuplarıyla konuşan Arıkan, canlandırdığı Muzo karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Enis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacak

KİŞİLİĞİMLE ÇOK UYUŞUYOR

Arkadaşları tarafından iyi bir dert ortağı olarak tanındığını söyleyen oyuncu, " "Bu kadar başarılı olacağımızı beklemiyordum. Dizide canlandırdığım karakter günlük hayattaki kişiliğimle çok uyuşuyor." açıklamasında bulundu.

Enis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacak

Muhabirlerin tatil sorularına "Henüz soyunmaya hazır değilim" diyerek yanıt veren Arıkan herkesi güldürdü.

Enis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacakEnis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacak

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