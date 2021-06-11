Enis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacak

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla tanınan ve son olarak Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen dizi Camdaki Kız'da Muzo karakteriyle seyirci karşısına çıkan Enis Arıkan'ın paylaşımı izleyenleri güldürdü.

"ÇOK AYIP"

Annesi Selma Arıkan'ı bir klinikte uzanırken görüntüleyen Enis Arıkan, "Anneciğim doktorun kliniğinde böyle yatamazsın çok ayıp" diyerek paylaşırken annesi, "Ne yapayım oğlum, otur otur belim ağrıdı" şekilde yanıt verdi.

"AYYAKABINI BİLE ÇIKARMIŞSIN"

Annesini görüntülemeye devam eden Enis Arıkan "Ayakkabını bile çıkarmışsın normal mi bu?" diye sorması takipçilerini güldürdü.

Görüntülendiğinden haberi olmayan Selma Arıkan'ın ise görüntüleri izleyince nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu...

SEZON FİNALİNİ KUTLADILAR

Öte yandan rol aldığı Camdaki Kız dizisi sezon finaline giren oyuncu, dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte geçtiğimiz gün Cihangir'de bir mekanda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Aralarında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Tuğrul Tülek, Selma Ergeç, Tamer Levent ve Enis Arıkan'ın da olduğu çok sayıda oyuncu yemeğe katıldı

Yemek çıkışı basın mensuplarıyla konuşan Arıkan, canlandırdığı Muzo karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

KİŞİLİĞİMLE ÇOK UYUŞUYOR

Arkadaşları tarafından iyi bir dert ortağı olarak tanındığını söyleyen oyuncu, " "Bu kadar başarılı olacağımızı beklemiyordum. Dizide canlandırdığım karakter günlük hayattaki kişiliğimle çok uyuşuyor." açıklamasında bulundu.

Muhabirlerin tatil sorularına "Henüz soyunmaya hazır değilim" diyerek yanıt veren Arıkan herkesi güldürdü.