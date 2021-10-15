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  3. Eniştesini kanlar içinde bıraktı, savunması hayrete düşürdü: "Bana artistlik yapıyordu"

Eniştesini kanlar içinde bıraktı, savunması hayrete düşürdü: "Bana artistlik yapıyordu"

Osmangazi'de yaşayan Mehmet Emre A. tartıştığı eniştesini bacağından bıçakladı. Alkollü olduğu bilinen adamın "hem benim evimde kalıyor, hem bana artistlik yapıyor" cümlesi polisi bile hayrete düşürdü.

Eniştesini kanlar içinde bıraktı, savunması hayrete düşürdü: "Bana artistlik yapıyordu"

Olay, İstanbul'un Osmangazi ilçesinde bulunan İntizam Mahallesi 11. Dere Sokak'ta meydana geldi. Dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, aynı evde yaşayan Mehmet Emre A. ile eniştesi Fahrettin Tekin arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyşe Mehmet Emre A., mutfaktan aldığı bıçakla eniştesi Tekin'i bacağından yaraladı. Tekin, kanlar içinde yere yığılırken, Tekin'in kavga sırasında evde bulunan eşi polisi ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı halde yerde yatan Tekin'i ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Eniştesini bıçakladı savunması hayrete düşürdü: "Bana artistlik yapıyordu"

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Polis merkezinde gözaltına alınan Mehmet Emre A., ekiplere verdiği ifadede "Hem evimde kalıyor hem de bana artistlik yapıyor" diyerek kendini savundu.

Mehmet Emre A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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