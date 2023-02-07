Enkazdan çıkan resim yürekleri burktu: "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum"

Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında bir çocuk tarafından 2021 yılında çizilen resmin üzerinde "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu.

Melahat Ersoy
Editör
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Enkazdan çıkan resim yürekleri burktu: "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum"

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 7 araç ve 28 personeli deprem bölgesine sevk etti.

Enkazdan çıkan resim yürekleri burktu: Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum

20 KİŞİ KURTARILDI

Kahramanmaraş'a ulaşan ekipler yıkılan binalarda arama çalışmalarına başlarken, şu ana kadar enkaz altında kalan 20 kişiyi sağ olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Öte yandan, ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda, bir çocuğun 2021 yılında resmettiği ve üzerine "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu.

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