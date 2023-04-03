Ensar Skrijelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ensar Skrijelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ensar Skrijelj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ensar Skrijelj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ensar Skrijelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ensar Skrijelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ensar Skrijelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ensar Skrijelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ensar Skrijelj 16 Aralık 1999 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ensar Skrijelj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Transfer International yapmaktadır. Ensar Skrijelj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ensar Skrijelj'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ensar Skrijeljboyu ve yaşı kaç

Ensar Skrijelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ensar Skrijelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Ensar Skrijelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ensar Skrijelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Memmingen

19 Ocak 2020 yılında SV Heimstetten

29 Ağustos 2022 yılında Hannover 96 II

Ensar Skrijelj kimdir

Ensar Skrijelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ensar Skrijelj şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Ismaning (-2018)

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Ensar Skrijelj nereli

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