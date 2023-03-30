Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, yayınladığı yeni videoda çarpıcı ifadeler kullandı. CHP'yi savunan Halk TV'ye geçen Ekrem Açıkel ve kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında konuşan Aysever gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda TGRT'den ayrılan Ekrem Açıkel'in Halk TV'ye geçmesine değinen Aysever, "Halk TV'ye Fetullahçı davadan dolayı yargılanan Ekrem Açıkel'in alınmasına aracılık yapan kişi İsmail Küçükkaya. Yani Fetullahçıları kanala getiren kişi İsmail Küçükkaya. Onu da kimin getirdiğini biliyoruz. Onu da açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

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"HALK TV'Yİ FİİLİ OLARAK YÖNETEN KİŞİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA"

Halk TV'yi fiili olarak yöneten kişinin İsmail Küçükkaya olduğunun altını çizen Aysever, "İsmail Küçükkaya Halk TV'yi fiili olarak yöneten kişi. Dolayısıyla Cafer onun emir erine dönmüş. Şaşırdık mı? Hayır. Tekrar ediyorum. Fetullahçı'yı getiren kişi İsmail Küçükkaya" dedi.

CAFER MAHİROĞLU İÇİN OLAY İDDİA

Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olmak istediğini öne süren Aysever, "Bütün programlarda kim oturacak kim kalkacak vs. siyasilerle iş birliği yapan Cafer'i Kılıçdaroğlu'na 'Bunu bir şey yapın' diyerek pazarlayan kişi de o. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor. Olsun da görelim çok merak ediyorum" dedi.

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Enver Aysever, geçtiğimiz aylarda yine Cafer Mahiroğlu için "Kör cahil bu Mahir" ifadelerini kullanmıştı.