Enver Kaptanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Enver Kaptanoğlu'nun biyografisi

Televizyon Haber muhabiri Enver Kaptanoğlu, yapmış olduğu haberler ile izleyicilerin dikkat çekmektedir. Enver Kaptanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir. İşte Enver Kaptanoğlu'nun biyografisi.

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Enver Kaptanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Enver Kaptanoğlu'nun biyografisi

CNN Türk Haber muhabiri Enver Kaptanoğlu haber sunum şekli ile çok dikkat çekmektedir. Enver Kaptanoğlu'nun izleyiciler internet arama motorlarında Enver Kaptanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Enver Kaptanoğlu'nun biyografisi haberimizde....

ENVER KAPTANOĞLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1981 yılında Bandırma’da dünyaya gelen Enver Kaptanoğlu, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nü kazanmıştır. Öğrenciliği esnasında ise Show TV Dış Haberler masasında çalışmaya başlamıştır. Burada 6 yıl görev yapan Enver Kaptanoğlu, 2008 yılında ise CNN Türk Dış Haberler servisinde görev almaya başlamıştır.

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Türkiye ve dünya gündemine ilişkin pek çok olayın ortasında, en sıcak noktasında görev yapan Enver Kaptanoğlu; Suriye, Irak, İsrail, Filistin, Afganistan ve Somali gibi birçok ülkeden haberlere imza atmıştır. Öte yandan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında Suriye ve Irak sınırından birçok habere imza atmıştır. Ayrıca Ebola virüsünün yoğun olduğu zamanlarda Batı Afrika ülkelerinden haberler yapmış, belgesellere imza atmıştır.

Ayrıca 2015 senesinde Ege sularında yaşanan mülteci krizi, Somali ve Çad’da yaşanan savaş ve açlık, DAEŞ terör örgütünün Ezidi katliamları konu edinen pek çok belgeseller çekmiştir. 2018 ile 2019 yılları arasında ‘Dünyadan’ adlı haber programını hazırlayıp sunmuştur. Halen CNN Türk ekranlarında Dış Haberler Editörlüğü ve muhabirliği görevini yürüten Kaptanoğlu, pazar günleri ekrana gelen ‘Nasıl?’ programını sunmaktadır.

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