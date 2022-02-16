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Enver Yücel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Enver Yücel'in biyografisi

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın sahibi Enver Yücel Twitter'da yaptığı paylaşım yüzünden son günlerde gündemden düşmüyor. Peki, Enver Yücel kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Enver Yücel'in biyografisi...

Enver Yücel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Enver Yücel'in biyografisi

İş adamı Enver Yücel attığı bir tweette yaptığı imla hatalarından dolayı çoğu kişi tarafından eleştirildi. Bu olayın ardından Enver Yücel'in biyografisi merak edilmeye başlandı. Bu bağlamda, Enver Yücel kimdir?  Kaç yaşında, nereli? İşte Enver Yücel'in biyografisi...

Enver Yücel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Enver Yücel'in biyografisi

ENVER YÜCEL KİMDİR?

64 yaşındaki Enver Yücel 1957 Giresun'un Piraziz ilçesinde doğmuştur. Türk iş adamı, eğitimci ve girişimci olarak tanınmaktadır. Türkiye ve yurt dışında eğitim veren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı; Uğur Hazırlık, Uğur Yayınları, Uğur Kariyer Merkezi, Uğur Dershaneleri, Bahçeşehir Okulları, Bahçeşehir Kolejleri Fen ve Teknoloji Lisesi, Uğur Okulları, Bahçeşehir Üniversitesi, BAU International University Washington DC, BAU International University Berlin, kuruluş aşamasında olan BAU International Tıp Üniversitesi Batum ve Mentora Dil Okulları ve CES Dil okulu kurucusudur.

Enver Yücel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Enver Yücel'in biyografisi

ENVER YÜCEL'İN BİYOGRAFİSİ

1957'de Giresun'a bağlı Piraziz ilçesinde Şeyhli köyünde doğan Enver Yücel, lise eğitimini yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. Sonrasında bugünkü ismi Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi olan İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde Matematik bölümünü bitirdi.

Enver Yücel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Enver Yücel'in biyografisi

ENVER YÜCEL'İN ÖDÜLLERİ

2012 Aralık, Birleşmiş Milletler "UNCA" Enver Yücel'e "KÜRESEL EĞİTİME KATKI" Ödülü
2008, Türkiye Büyük Millet Meclisi "Üstün Hizmet Ödülü"

Enver Yücel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Enver Yücel'in biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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