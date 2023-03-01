Enzio Boldewijn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzio Boldewijn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzio Boldewijn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzio Boldewijn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzio Boldewijn 17 Kasım 1992 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Enzio Imanuel Ruel Boldewijn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzio Boldewijn Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Overscore Sports yapmaktadır. Enzio Boldewijn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Enzio Boldewijn'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzio Boldewijn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enzioboldewijn/

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Enzio Boldewijn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzio Boldewijn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Enzio Boldewijn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzio Boldewijn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Utrecht U19

1 Temmuz 2011 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2012 yılında FC Den Bosch

30 Haziran 2013 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2013 yılında Almere City

1 Temmuz 2016 yılında Crawley Town

4 Temmuz 2018 yılında Notts County

6 Temmuz 2021 yılında Sutton Utd

Enzio Boldewijn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzio Boldewijn şuan Sutton United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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