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  3. EPDK yalanladı: Elektrik şirketlerine 3 milyar liralık pandemi yardımı söz konusu değildir!

EPDK yalanladı: Elektrik şirketlerine 3 milyar liralık pandemi yardımı söz konusu değildir!

Bir gazetede yayımlananrak yayılan 'elektrik şirketlerine 3 milyar TL zam yapılacağı ve bunun vatandaşın faturalarına yansıtılacağı' iddiaları üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından konuya ilişkin açıklama geldi.

EPDK yalanladı: Elektrik şirketlerine 3 milyar liralık pandemi yardımı söz konusu değildir!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “elektriğe patron kurtarma zammı” haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bir gazete tarafından öne sürülen iddiaların yayılması üzerine konuya ilişkin açıklamada bulunan EPDK yetkilileri, iddiaları yalanladı. 

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dün bir gazetede yer alan “elektriğe patron kurtarma zammı” başlıklı haberde elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım yapılacağı ve yardımın parasının da tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılıp halktan toplanacağı iddia edilmiştir.

Öncelikle elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu olmadığı gibi bu yardım sebebi ile tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır.

Kapasite mekanizması; yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir. Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir.

Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir." 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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