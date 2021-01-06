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  3. EPGİS açıkladı! Benzine bu gece itibariyle zam geliyor

EPGİS açıkladı! Benzine bu gece itibariyle zam geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 11 kuruş zam geliyor. Gerçekleşen zam pompaya 7 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

EPGİS açıkladı! Benzine bu gece itibariyle zam geliyor

Dün gece gelen 7 kuruş indirimin ardından yapılan son açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, zam pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 4 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,17 liradan 7,24 liraya, İzmir'de 7,23 liradan 7,30 liraya çıkacak.

EPGİS açıkladı! Benzine bu gece itibariyle zam geliyor

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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