Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden birisi olan Epic Games, geçtiğimiz yıllarda dijital mağazacılık işine de girmişti. Epic Games Store, açılmasıyla birlikte Steam'in en büyük rakibi haline geldi. Her hafta verdiği bedava oyunlar ile oyuncuların gönlünde taht kuran Epic Games Store, 2020 yılının son büyük indirimlerini Muhteşem Cuma adıyla gerçekleştiriyor. Peki, Epic Games Store 2020 Muhteşem Cuma (Black Friday) indirimleri saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

EPİC GAMES STORE MUHTEŞEM CUMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Epic Games Store'un internet sitesinde yer alan habere göre, bugün saat 19.00'da 2020 Muhteşem Cuma indirimleri başlayacak. İndirimler tam bir hafta sürecek ve 3 Aralık'ta sona erecek.

Epic Games Store'un internet sitesinde yer alan bilgilendirme metninde yer alan ifadeler şöyle:

"Çok yakında video oyunları İNDİRİMİMİZ var!

Doğru duydun, alışveriş sezonu artık kapıda ve muhteşem indirimler olmadan Muhteşem Cuma'nın ne anlamı kalırdı ki? Henüz fırsatları açıklamak için erken ama zaten iki gün kaldı değil mi? Sabredebilirsin.

Bu arada, sana bilgece bir siber alışveriş tavsiyesi: Mağazamıza web tarayıcısında veya başlatıcıda giriş yapmışken herhangi bir oyunu istek listene alırsan bu ürün indirime girdiğinde bir bildirim alırsın. Çok iyi değil mi?

26 Kasım TSİ 19.00'da başlayacak olan bu indirimde fırsatları kaçırmamak için küçük kalp simgesine tıklayarak favorilerini istek listene eklemeyi ve mağazada gezinmeyi unutma."

