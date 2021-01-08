Epic Games Store, 270 TL'lik Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'ı ücretsiz dağıtıyor

Son yıllarda gittikçe popülerleşen Epic Games Store, bu popülerliğe ulaşmasını sağlayan bedava oyun dağıtma özelliğiyle oyuncuları mutlu etmeye devam ediyor. Kısa süre içerisinde dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından birisi haline gelen Epic Store, önümüzdeki hafta için ücretsiz oyununu belirledi.

Her hafta farklı oyunların ücretsiz olarak dağıtıldığı mağazada, Star Wars Battlefront II: Celebration Edition adlı 270 TL değerindeki oyun, 14 Ocak'tan itibaren ücretsiz erişime açılacak.

Alt Shift stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, Humble Games tarafından 2019 yılında ilk kez karşımıza çıkmıştı.

14 Ocak tarihinde Türkiye saatiyle 19:00’da Epic Games hesabınıza girip oyunu ücretsiz indirebilirsiniz.

CRYING SUNS, ŞU AN ÜCRETSİZ

Mevcut durumda Crying Suns isimli oyun kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

Crying Suns, gizemli bir şekilde çöken bir imparatorluğu araştıran bir uzay filosu komutanı olarak oynayacağınız taktiksel bir rogue-lite oyunudur. Hikâye bakımından zengin bu deneyimde, her başarılı deneme ile İmparatorluk ve karakter hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.