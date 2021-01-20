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  3. Epic Games'ten yeni güncelleme! Fortnite'ta futbol dönemi başlıyor

Epic Games'ten yeni güncelleme! Fortnite'ta futbol dönemi başlıyor

Epic Games şirketi güncellemelere devam ediyor. Fenomen oyun Fortnite'ta gelen futbol güncellemesi gündem oldu. Eklenen yeni kıyafetler ve emote'lar ise oyunseverleri heyecanlandırdı.

Epic Games'ten yeni güncelleme! Fortnite'ta futbol dönemi başlıyor

BBC’de yer alan habere göre, 10 milyonlarca oyuncusuyla son üç yılın en çok tüketilen oyunlarından biri olan Fortnite, Güzel Oyun ismiyle futbol kategorisine girdi.  
  
Aralarında Manchester City, West Ham, Celtic, Rangers ve Juventus’un  da olduğu 23 takımla anlaşma imzalandı.Oyuna futbol temalı yeni kostümlerle birlikte bir de emote yani ifadeler ekleniyor. 23 Ocak'tan itibaren efsane futbolcu Pele'nin klasikleşmiş gol sevinci de oyuna eklenecek.
  
Aralık ayında Marvel kahramanları temalı oyunuyla anlık 15.3 milyon oyuncuyla kendi rekorunu kıran Fortnite, ‘rap’çi Travis Scott ve  Marshmello ismiyle bilinen elektronik müzik yayıncısı Christopher Comstock gibi isimlerle de ayrı işbirlikleri yapmıştı.

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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