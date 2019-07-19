Dersim Dağ kimdir? Mazlum Dağ Erbil teröristi kimdir? Mazlum Dağ nerelidir?

Önceki gün Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Türk konsolosluğu çalışanlarının şehit düştüğü saldırı hakkında yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgiye göre saldırıyı gerçekleştiren terörist Mazlum Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

ERBİL TERÖRİSTİ HDP'Lİ VEKİLİN AĞABEYİ ÇIKTI!

Saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet teşkilatı, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu. Mazlum Dağ’ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre Mazlum Dağ’ın kardeşi Dersim Dağ’ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ’ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin İstanbul'da yaşadığı da öğrenildi.

DERSİM DAĞ KİMDİR? ERBİL TERÖRİSTİ MAZLUM DAĞ'IN KARDEŞİ KİMDİR?

Dersim Dağ 1996 Bismil doğumlu (22), Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji bölümünden bu yıl mezun olacak. 12 kardeşli ailenin 11. çocuğudur.

2018 Genel Seçimleri, HDP (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır Milletvekili Adayı.

MAZLUM DAĞ KİMDİR? MAZLUM DAĞ ERBİL TERÖRİSTİ KİMDİR?

Bölücü terör örgütü PKK'lı olduğu tespit edilen Mazlum Dağ'ın saldırıyı planlayan 3 kişiden biri olduğu öğrenildi.

Dağ'ın eylem öncesinde bir hafta içinde 4 kez PKK'nın Mahmur'da bulunan kampına gittiği tespit edildi.

Saldırıyla ilgili 11 kişi sorgulanırken Kuzey Irak Kürt yönetimi Terörle Mücadele ekipleri birinci derece araman kişi Mazlum Dağ peşinde olduğu belirtildi.

Erbil güvenlik birimleri 2 saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

SALDIRGAN RESTORAN GİRİŞİNDE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Terörist Mazlum Dağ'ın saldırı öncesinde restorana girişteki fotoğrafı...

IKBY: PLANLI BİR TERÖR EYLEMİ

Irak Kürt Bölgesi Hükümeti, Erbil’de dün gerçekleşen saldırının planlı bir terör eylemi olduğunu açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil tarafından yapılan açıklamada, dün Erbil’deki bir restoranda gerçekleşen ve biri Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu personeli olmak üzere toplamda 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırının planlı bir terör saldırısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İlk araştırma sonuçlarına göre, 17 Temmuz 2019’da Erbil’de gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Bu önceden planlanmış bir terör saldırısıdır” ifadelerine yer verildi.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve önemli gelişmelerin kaydedildiğinin ifade edildiği açıklamada, soruşturmaya dair gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.