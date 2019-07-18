Erbil'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği ve fotoğrafı ortaya çıktı Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı..

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