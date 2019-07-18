Erbil'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği ve fotoğrafı ortaya çıktı
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı..
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.
Konsolosluk görevlisini şehit edenin Mazlum Dağ olduğu açıklandı. 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ'ın Erbil'de çalıştığı ifade edildi.
İşte o teröristin fotoğrafı
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