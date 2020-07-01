Ercan Bozdağ kimdir? Hakkında çıkan haberler sonrası Ercan Bozdağ'a ilişkin internette arama yapılıyor. Ercan Bozdağ'ın kim olduğu ve tepkiye neden olan paylaşımı merak ediliyor. Peki Ercan Bozdağ kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ERCAN BOZDAĞ KİMDİR?

Ercan Bozdağ'ın 1978 Kızıltepe doğumlu olduğu iddia ediliyor.

Ercan Bozdağ, Mersin’de yaşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda evladı olduğunun müjdesin vermişti.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi" ifadelerini kullanmıştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tebrik mesajları paylaşırken, Twitter'da "slumdogpoor" kullanıcı adlı Ercan Bozdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan'ı hedef aldı.

Ercan Bozdağ'ın bu paylaşımı sonrası, Twitter kullanıcıları Ahlaksız Ercan tutuklansın başlıklı paylaşımlar yaptı.

Ercan Bozdağ, alçak ifadeler kullandığı paylaşımı için "Yazılan mesaj kötü niyetli" ifadesini kullandı.

Ercan Bozdağ, telefon görüşmesinde kendisini savunup tweeti kendisinin attığını inkar etti.

Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen Ercan Bozdağ, Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren Ercan Bozdağ'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih adını verdi.

Berat Albayrak - Esra Albayrak çiftinin bu güzel gününde Mersin'de yaşayan Ercan Bozdağ, Twitter'da çirkin bir paylaşım yaptı.

ÇİRKİN PAYLAŞIMA TEPKİ

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve dünyaya gelen oğlu Hamza Salih'e ilişkin çirkin paylaşımlar yaptı.

Bu durum sosyal medyada büyük tepki topladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından bu paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" ifadelerini kullandı.

Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 30, 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!."

Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz.



Yazıklar olsun! — Mustafa Varank (@varank) June 30, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Bakan Albayrak ve eşini doğan oğulları için tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Hamza Salihin ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allahtan diliyorum. Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz."



1️⃣ Sayın Bakanımız @BeratAlbayrak’ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi’yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih’in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020

2️⃣ Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020

3️⃣ Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020

4️⃣ İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 30, 2020

MUHARREM İNCE'NİN PAYLAŞIMI

Muharrem İnce ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

"ESRA ERDOĞAN ALBAYRAK'A YÖNELİK AHLAK DIŞI SÖYLEMLERİ VE ÇİRKİN İTHAMLARI KINIYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu çirkin paylaşıma "Kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağımızı daha önce de belirtmiştik. Sayın Esra Erdoğan Albayrak’a yönelik ahlak dışı söylemleri ve çirkin ithamları kınıyorum. Allah evlatlarını güle güle büyütmeyi nasip etsin." diyerek tepki gösterdi.

"DURU BİR OLAYIN ÇİRKİNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILMASINI ÇÜRÜMÜŞLÜK OLARAK GÖRÜYORUM"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun konuya ilişkin attığı tweet ise şöyle:

"Esra - Berat Albayrak çiftini yeni doğan bebekleri dolayısıyla tebrik ediyorum... Bir bebeğin dünyaya gelişi gibi duru bir olayın çirkinleştirilmeye çalışılmasını çürümüşlük olarak görüyorum..."

"BÖYLE SİYASET OLMAZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çirkin paylaşıma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır.

Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz.

Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum.

Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin."

AK PARTİLİ KAYA'NIN PAYLAŞIMI

Betül Sayan Kaya ise paylaşımında "İnsanlığınız, haysiyetiniz, insafınız nerede? Yeni doğmuş bir bebek ve lohusa annesine böyle aşağılıkça saldırmak nasıl bir ahlaksızlıktır? Milletimizi, Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlığa karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN ÇİRKİN PAYLAŞIMA TEPKİ

Canan Kaftancıoğlu; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve dünyaya gelen oğlu Hamza Salih'e ilişkin çirkin paylaşıma ilişkin "Günün ve gündemin yoğunluğundan şu an haberdar oldum. Esra Albayrak’ın kendisine ve yeni doğmuş evladına sağlık ve mutluluk dilerken kendisine yapılan aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum. Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız!" diyerek tepki gösterdi.