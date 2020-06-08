Ercan Saatçi ve Ata Demirer'den eğlenceli ninni yorumu

Ercan Saatçi'nin sunuculuğunu üstlendiği 'Çok Akustik' programının ilk konuğu Ata Demirer oldu. Saatçi'nin evinden yapılan program izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Uzun yıllardır dost olan ikili birlikte geçmişten beri yaşadıkları ilginç anlarını seyirci ie paylaştı. İkili bir yandan eğlenceli anılarını anlatırken bir yandan da geçmişten bugüne sevilen şarkıları birlikte seslendirdiler.

Programa dün akşam ise Ata Demirer ve Ercan Saatçi'nin ninniler üzerindeki yorumları damgasını vurdu. Ninnileri farklı yorumlar ile seslendiren ikilinin bu eğlenceli anları herkesi çok güldürdü.

ÇOK AKUSTİK PROGRAMI HANGİ KANALDA? HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sunuculuğunu Ercan Saatçi'nin üstlendiği ve her bölümde farklı bir sanatçıyı evinde ağırladığı 'Çok Akustik' programı Pazar akşamı 23.30'da Kanal D ekranlarında olacak.

Çok Akustik yeni bölümüyle pazar akşamı 23.30’da Kanal D’de!