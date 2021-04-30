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  3. Erciş’te denetimler tam kapanmada sıklaştı

Erciş’te denetimler tam kapanmada sıklaştı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Van'ın Erciş ilçesinde sıkı denetim yapılıyor.

Erciş’te denetimler tam kapanmada sıklaştı

Yurt genelinde olduğu gibi Van'ın Erciş ilçesinde de yasağın ilk gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İlçenin birçok noktasında denetimler yapılırken, araçlar da tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan trafik denetiminde cadde ve sokaklar drone ile havadan da izlenildi. Havadan yapılan izlemede cadde ve sokaklarda görevli ve izinli olanların dışında halkın çoğunun kısıtlamalara ve tedbirlere uyduğu görüldü.

Polis ekipleri denetimlerine devam ederken, aynı zamanda tedbirler kapsamında sokağa çıkılmaması konusunda anonslar yapılarak halk uyarılıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Erciş’te denetimler tam kapanmada sıklaştı

Erciş’te denetimler tam kapanmada sıklaştı

Erciş’te denetimler tam kapanmada sıklaştı

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