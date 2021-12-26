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  3. Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber! Fragmanı sosyal medyayı sallayan Bergen filminin çekimleri durdu!

Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber! Fragmanı sosyal medyayı sallayan Bergen filminin çekimleri durdu!

Bergen filminde rol alan Erdal Beşikçioğlu'nun koronavirüse yakalanması nedeniyle çekimlere ara verildiği öğrenildi.

Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber! Fragmanı sosyal medyayı sallayan Bergen filminin çekimleri durdu!

Sinema ve dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

NTV'de yer alan habere göre 51 yaşındaki oyuncunun rol aldığı "Bergen" adlı sinema filminin çekimleri de bu nedenle durdu.

Filmde Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaşan Erdal Beşikçioğlu filmde, Bergen'in katili eski kocasının rolünü canlandırıyor.

Öte yandan koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca çekimleri ertelenen Bergen filminin çekimlerinin başlayacağı dönemde ise filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah koronavirüse yakalanmıştı.

Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber! Fragmanı sosyal medyayı sallayan Bergen filminin çekimleri durdu!

BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatı film oluyor.

Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber! Fragmanı sosyal medyayı sallayan Bergen filminin çekimleri durdu!

'Acıların kadını' olarak bilinen şarkıcı Bergen'in yaşamından kesitlerin verileceği film olan Bergen filminin vizyona giriş tarihi beli oldu. Önceleri Serenay Sarıkaya ile anlaşılan fakat oyuncunun takvimine uymaması nedeniyle iptal edilen filmin başrolünde Farah Zeynep Abdullah oynayacak. Filmin çıkış tarihi ile ilgili Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medya hesabı twitter üzerinden Bergen'in fotoğrafını paylaşarak "Bergen 02.22" notunu yazdı. BU notun ardından filmin 2022 yılında Şubat ayında vizyona gireceği tahmin ediliyor.

Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber! Fragmanı sosyal medyayı sallayan Bergen filminin çekimleri durdu!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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