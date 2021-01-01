Erdem Şanlı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Son Yaz Kaan kimdir? Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden rol alan Erdem Şanlı'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Erdem Şanlı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Son Yaz Kaan kimdir?

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

02.09.1996 ‘da İzmir’de doğdu. Boşnak bir ailenin en büyük çocuğu, üç kardeşler. Babası özel şirkette satış temsilcisi ve spor kulübü başkanı, annesi emekli muhasebeci. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü kazanıp okumak için İstanbul’a geliyor.

Önce tv projelerinde kamera arkasında reji olarak çalıştı. Daha sonra oyuncu Rıza Kocaoğlu oyuncu koçluğunu yaptı. İlk TV dizisi Avlu projesi oldu. Ertan Saban’ın gençliğini canlandırdı.

Daha sonra 2019 yılında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Burak Sergen’in oğlu Dinçer karakterine hayat verdi. Tims yapım şirketinin sinema Filmi olan “Kovala” da Melis Sezen’in ağabeyi Meto karakterini canlandırdı. Erdem Şanlı son olarak O3 Medyanın iddialı dizisi “Son Yaz” projesinde Kaan karakterine hayat veriyor.

'SON YAZ' KAAN GÖK KİMDİR?

Yağmur’un uzatmalı erkek arkadaşı... Annesi Serap ile beraber yaşıyor. Babası, Kaan küçükken ölmüş. Olgun, aklı başında, dürüst, düşünceli, saygılı, sosyal, çevresi tarafından sevilen, başarılı, parlak, özgüvenli, sevgisini göstermekten gocunmayan, çalışkan, sakin görünen ama aslında gerçek duygularını hep içine atan, sportif, idealist, yakışıklı genç bir çocuk... Bu sene liseden mezun olmuş. Üniversiteye gidip, babası gibi hukuk fakültesinde okuyup, hâkim olmak istiyor. Her türlü sporla içli dışlı... Modern bir tarzı var. Annesi Serap, lüks yaşamayı sevdiği için oğlunu pahalı hediyelerle şımartıyor. Çok bakımlı...