Erden Timur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Erden Timur'un biyografisi

Spor camiasının yakından tanıdığı Erden Timur spor ve diğer konularda yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Erden Timur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Erden Timur'un hayat biyografisi.

ERDEN TİMUR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

16 Kasım 1981 tarihinde Mersin’de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics’te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye’ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

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2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında NEF Gayrimenkul markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye’nin en zengin 100. insanıdır.

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Dursun Özbek’in başkanlığa seçilmesininin ardından Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.

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ERDEN TİMUR'UN ÖZEL YAŞAMI

Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan[6] adında bir erkek çocuk babasıdır. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao[ transferlerinde kulübe maddi destek sağlamıştır.

Kaynakça