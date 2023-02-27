Erdin Dushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdin Dushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdin Dushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdin Dushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdin Dushi 7 Ekim 2002 tarihinde Vushtrri şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdin Dushi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erdin Dushi'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erdin Dushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdin Dushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erdin Dushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdin Dushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Prishtina

8 Ağustos 2021 yılında KF Drenica

1 Temmuz 2022 yılında KF Trepca 89

Erdin Dushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdin Dushi şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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