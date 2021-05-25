Erdinç Çatak kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de Erdinç Çatak ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

ERDİNÇ ÇATAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Danışmanlık ajans sahibi Erdinç Çatak'ın nereli ve kaç yaşında olduğuyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

NE OLMUŞTU?

Tuba Büyüküstün'ün, danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak'ın Instagram'da üç aydır takipleştiği ve geçtiğimiz ay Bodrum'da aynı yerde fotoğraf paylaştığı biliniyor.

Tuba Büyüküstün gönlünü Erdinç Çatak'a kaptırdı!

"BİRLİKTE DANS EDEBİLMEK..."

Erdinç Çatak, sosyal medya hesabında Küçük İskender'in, "Anlaşılmak istiyorum... Sevdiğim bir şarkıyı herhangi biriyle paylaşırken aynı duyguları hissetmek arzusu bu. Evet, tıpkı bu. Sese, ahenge kapılırken, kendini müziğin ritmine verirken yanında bir diğerinin olabilmesi; görkemli bir anda birlikte sadeleşebilmek. Birlikte dans edebilmek gibi" sözlerine yer verdi. Büyüküstün'ün bu paylaşımı beğenmesi de gözlerden kaçmadı.