Erdoğan: ABD'ye gideceğiz mektubu da yanımızda getireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez bir canlı yayında soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretin hakkında açıklamalarda bulundu ve ''13 Kasım'da tabii ki bu davete icabet edeceğiz, heyet olarak gideceğiz. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz. Trump'ın mektubuna Mazlum'un mektubunu iliştirmesini kınıyorum. 13 Kasım'da ABD'ye giderken Trump'a mektubu da götüreceğim'' dedi.

'BU DAVETE İCAP EDECEĞİZ'

Erdoğan açıklamasında, ''Sayın Trump benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar mümkün olduğunca dürüst davrandı. Teröristin ona gönderdiği mektubu bana göndermesi. Bu tavrını kınadım. Ayın 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz. Bir heyet olarak giderek oradaki görüşmeleri yapacağız. Bu mektubu da yanımızda getirip kendisine göstereceğiz. Sayın Putin'e de söylediğim bir şey var. Ben bir teröristle masaya oturmam. Herhangi bir terör örgütünü aracı olarak asla kabul etmem. Benim bugüne kadar öğrendiğime göre sadece devletler arasında savaş olur. Siz bir terör örgütünün başı ile müzakere etmezsiniz ama devletler arasında oturur müzakereleri yaparsınız. O zaman dedi ben Pence ve Pompeo'yu gönderiyorum dedi. Bu heyet geldi, görüştük. Türkiye Cumhuriyeti devleti asla terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmamıştır. Orada 120 saat dedik. 120 saat doldu, ondan sonra da Rusya ile yaptığımız anlaşmanın süreci başladı. O da 150 saat ve devam ediyor. 13'ünde ABD seyahatini gerçekleştireceğiz. Bir çok konuda görüşeceğiz. Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz.'' ifadelerini kullandı.