Erdoğan, CHP'li Altay'ın sözleri için sert konuştu: Siz kimin ve neyin militanısınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada CHP'deki taciz iddialarına partinin sessiz kalmasını ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın geçtiğimiz günlerde kullandığı ifadeleri sert sözlerle eleştirdi.

Son toplantıda CHP'deki taciz, tecavüz furyasına dikkat çektiğini ve CHP yönetiminin bu tablo karşısında yüzlerinin kızarmamasından duyduğum üzüntüyü söylediğini anımsatan Erdoğan," CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP yönetimi bu meseleyi unutturmaya çalışıyor. Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri mesele CHP olunca sus pus kesildiler.

Gerçekler yüzlerine çarpıldığı hala pişkinlikle yalanlarına devam ediyorlar. Her hafta bir başka memur grubunu tehdit ediyorlar. CHP'ye destek vermeyen çiftçiyi zaten çiftçi yerine koymuyorlar. Bu zihniyet işi ülkemizin güzide bir sanatçısının programına katılanları linç etmeye kadar vardırdı. Son olarak bu partinin yöneticilerinden biri başçavuşundan uzman çavuşuna kadar diyerek ordumuza dil uzatmaya kalktı. Bu ülkenin tüm kamu görevlilerinin devletin emrinde görev yaptığını gördükçe tahammül edemiyorlar." dedi.

"BİZE DÜŞEN BUNUN FATURASINI CHP'NİN ÜZERİNE KOYMAYA DEVAM ETMEKTİR"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş, bunların hepsi AK Parti militanı olmuş. Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız. Girdiği her seçimde sokaktaki 2 kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işi çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar. Hukuk kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen bunun faturasını CHP'nin üzerine koymaya devam etmektir. "

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay geçtiğimiz günlerde TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Parti devleti dedik uzun zamandır. Orada şimdi çok bir mesele kalmadı. Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" diyerek tepki çekmişti.