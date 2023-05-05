“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!

14 Mayıs seçimlerine son 10 gün kala İngiliz The Economist dergisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine harekete geçerek skandal bir kapağa imza attı.

Türk bayrağı üzerine "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan tipografik şekillerin yer aldığı derginin kapağı, "2023'ün en önemli seçimleri" başlığı ile yayınlandı.

Economist editörlerinin kaleme aldığı yazı ise “Türkiye Erdoğan'ı görevden alırsa, her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli” başlığı ile yayınlandı.

Erdoğan'dan cevap gecikmedi!

Economist dergisi, Kılıçdaroğlu'na açık destek vererek “Biz Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Skandal ifadelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki gecikmedi.

"iç siyasetin yönlendirilmesine izin vermeyeceğiz"

Erdoğan, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesini anlattı, İngilizlere de Türkiye Yüzyılı’nı işaret etti.

Cumhurbaşkanı, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı’yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız." dedi. Haberin Devamı



"Terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var"

Erdoğan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var. Ülkemiz, üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi.

"Dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik"

Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik. Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik. Dış temsilcilik sayımızı 163’ten 260’a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik. TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlarımıza ve yurt dışında yaşayan 7 milyon insanımıza kucak açıyoruz.

"Uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz"

Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evladı Fatihan’ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz. Libya’da, Suriye’de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ’da olduğu gibi gerektiğinde tüm imkânlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz.