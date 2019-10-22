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  3. Erdoğan ile Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den açıklama geldi

Erdoğan ile Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, gün içerisinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeyle, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin planlarının daha iyi anlaşılacağı b

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama yaptı. Peskov yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ve güvenli bölge planları hakkında detaylı bilgi alınacağını bildirdi. Peskov ayrıca, "Türk güçlerinin Suriye'de kalması iznini ancak Şam rejiminin verebileceğini" belirtti.

22 Ekim 2019 Salı 13:21

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