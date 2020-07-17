Erdoğan, kıdem tazminatı ve part - time çalışma için net konuştu!

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Toplantısı, geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda içinde kıdem tazminatı düzenlemesi, part-time çalışma gibi başlıkları barındıran istihdam paketi de görüşüldü. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenlemenin hemen yasalaşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Düzenleme konusunda tam bir uzlaşma sağlanamadığı belirtilirken bu sürecin TBMM'deki diğer çalışmaları etkileyeceği yönünde görüşler dile getirildi.

ERDOĞAN, UZLAŞMA ÖNERİSİNDE BULUNDU

Erdoğan, düzenlemenin “Ne kadar acele?” diye sordu.Konuya ilişkin olarak tam bir görüş birliği oluşmadığı için düzenlemenin bu bölümlerinin yeni yasama dönemine kalması benimsendi. Erdoğan, bu konularda tarafların görüşü alınarak, bir kez daha uzlaşma aranması konusunda öneride bulundu. Paketin, acil olan ve uzlaşma sorunu olmayan bölümleri, TBMM’ye sevk edildi. Diğer başlıkların ise ekimden sonra gündeme getirilmesi benimsendi.

SENDİKALARA TANINAN EK SÜRE KALDIRILDI

Öte yandan bazı iş kollarında yetkileri düşme tehlikesinde olan sendikalar için tanınan ek sürenin bu defa verilmemesi yönünde karar alındı.Toplantıda gündeme gelen bu konuda, her yıl yapılan bir yıllık süre uzatımının bu kez yapılmaması planlandı. Böylece küçük bir çok sendikanın iş yerlerinde yetkilerini kaybetmesi anlamına geliyor.

DÜZENLEMENİN İÇERİĞİ

Yeni yasama dönemine kalan pakette, kıdem tazminatı fonu düzenlemesinin yanı sıra, part-time çalışmaya ilişkin de düzenleme bulunuyor. Part-time çalışmanın bazı sektörde uygulanmasının önü açılıyor. Ayrıca part-time çalışanlara sigorta yapılmasını sağlayacak bazı düzenlemelerin de pakette olacağı belirtiliyor. Düzenleme ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için şart aranmaksızın, ‘belirli süreli iş sözleşmesi’ yapılabilecek. İşverenler bu kişileri daha kolay istihdam edebilecek, İşe iade gibi haklar ortadan kalkacak. İş sözleşmelerinin süresi, en fazla iki yıl uzatılabilecek. İki yılı aşan sözleşmeler belirsiz süreli sözleşme haline dönüşecek. Bu durum da işverenin sık sık eleman değiştirmesi anlamına gelebilecek. 50 yaş üstünde olan, emeklilik için prim şartını tamamlamış kişiler de benzer iş sözleşmesiyle bu koşullarda çalıştırılacak.