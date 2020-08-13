Erdoğan, Merkel ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Merkel'e Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.

MİCHEL İLE DE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşeceğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan ve Mısır, Türkiye'nin çalışmalarına engel olmak için kıta sahanlığı anlaşması imzalamıştı. Türkiye bu anlaşmanın bir anlam ifade etmediğini belirtmiş ve karşı hamlede bulunarak NAVTEX ilan edip Oruç Reis Sismik Araştırma gemisini Doğu Akdeniz'de araştırma yapacağı bölgeye yollamıştı.