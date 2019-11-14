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  3. Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasına inip kutladı

Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasına inip kutladı

A Milli Takımı'mız, İstanbul'da ağırladığı İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020'yi garantiledi. İşte tarihi geceden objektiflere yansıyan kareler...

Erdoğan, Milli Takım'ı soyunma odasına inip kutladı 1125