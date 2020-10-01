Erdoğan, MYK'da teşkilatları uyardı: Rekabet olmamalı

AK Parti MYK toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Erdoğan'a toplantıda kongre sürecine ilişkin olarak sunumlar yapıldı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan, önceki gün gece saat 23.30’a kadar AK Parti Genel Merkezi’nde kongre süreci ve Meclis’te görüşülecek kanunlar için hazırlık yaptı. Bu kapsamda MYK toplantısının yanı sıra AK Parti Genel Merkezi’ne gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ile toplantıda bir araya geldi. Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 35 maddelik ekonomi paketinin bir an önce Meclis gündemine gelmesini istedi. Akabinde ise Pakdemirli, dün Meclis’te grup başkan vekilleri ile bir toplantı yaptı.

YENİ ÜYE SAYISI 650 BİNİ BULDU

Erdoğan başkanlığında düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren MYK toplantısında ise AK Parti teşkilatının, devam eden kongre süreciyle ilgili sunumları oldu. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sunumunda AK Parti teşkilatlarında yeni üye sayısının 650 bini bulduğunu belirterek hedefin 1 milyon üye olduğunu kaydetti.

"YENİ YÜZLER PARTİ FELSEFESİYLE UYUMLU OLSUN"

Toplantıda il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları arasında kongre sürecinde zaman zaman uyum sıkıntısı yaşandığı Erdoğan'a iletildi. Erdoğan konuya ilişkin olarak, “Belediye başkanları ve milletvekillerimiz, il başkanlarımız ile uyumlu olmalı. Kendi aralarında rekabet olmamalı. Milletvekili arkadaşlarımız nefsani davranmasınlar. Son kararı genel merkez mekanizmalarımız verir. Bunu onlara da anlatalım” ifadelerini kullandı. Erdoğan, yeni üye sayısındaki artış ile ilgili de “Kongre sürecinde bulduğunuz yeni yüzler parti felsefesiyle uyumlu olsun” değerlendirmesi yaptı.