Erdoğan NATO'ya rest çekti! Dünya basını bunu konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşme, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Yabancı medya kuruluşları, acil koduyla verdiği haberde, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine karşı tutumunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geniş yer ayırdı.

Erdoğan, Stoltenberg ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunu sürdürdüğünü belirtti. Ancak PKK/PYD/YPG yanlılarının İsveç'te serbestçe eylemler düzenlediğini ve bu durum karşısında yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlam ifade etmediğini dile getirdi. Türkiye, PKK terör örgütüyle arasına mesafe koymayan İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki görüşleri uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

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DÜNYA BASINI GÜNDEME ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile ilgili sözleri, dünya basınında geniş yer buldu ve uluslararası haber ajansları tarafından "acil" koduyla abonelere servis edildi. Çin merkezli Xinhua ajansı, haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği için PKK gösterilerine son vermeye çağırdı" başlığını kullanarak görüşmeyi duyurdu. Erdoğan'ın, İsveç'in terör yasalarında yapılacak değişikliklerin, PKK'nın ülkede serbestçe gösteri yapmasına izin verdiği sürece Ankara'nın beklentilerini karşılamadığını ifade ettiği belirtildi. Bu haber, uluslararası kamuoyunda dikkat çekti ve çeşitli medya organları tarafından geniş bir şekilde aktarıldı.

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GÜNDEM MADDESİ İSVEÇ

Voice of America, görüşmenin ana maddelerinden birinin İsveç'in NATO üyeliği olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in yasa değişikliğinin terör gösterilerini engellemediği sürece anlamsız olduğunu belirtti. Haberde, Erdoğan'ın İsveç'in terör yasalarında yapılacak değişikliklerin PKK'nın gösteri yapmasına engel olmadığını ifade ettiği vurgulandı. Voice of America, bu önemli konuya odaklanarak haberini aktardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşlerini yansıttı.

İSVEÇ'TEKİ PKK EYLEMLERİNİN DURDURULMASINI İSTEDİ

CNN Yunanistan, "Erdoğan'dan NATO'ya: İsveç, PKK destekçilerinin gösterilerini yasaklayacak" başlığıyla gelişmeyi duyurdu. "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten NATO üyelik sürecini değerlendirmek için PKK protestolarını durdurmasını istedi" diyen Al Arabiya, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e İsveç'in, NATO üyesi olması için PKK destekçilerinin Stockholm'deki protestolarını durdurması gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YAPICI BİR TAVIR SERGİLİYOR

İsrail merkezli Jarusalem Post, "Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılması için PKK'ya karşı harekete geçmesini istedi" derken, merkezi Londra'da bulunan uluslararası Arap gazetesi Şarku'l-Evsat, Erdoğan'ın İsveç'in değişen terör yasasını uygulamadığını vurguladığını aktardı. Haberde "Erdoğan, Stoltenberg'e Türkiye'nin yapıcı bir tavır sergilediğini, ancak İsveç'in Ankara'nın taleplerini karşılamak için terör yasalarını değiştirmesinin anlamsız olduğunu söyledi" denildi.