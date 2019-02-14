Erdoğan, Ruhani ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin de “Türkiye ile birlikte Suriye’de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye’deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Rusya’nın Soçi kentine geldi.

Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulması için sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabaların değerlendirileceği ifade edildi.Liderler Zirve Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz."

PUTİN: SURİYE'DEKİ HEDEFLERE UZLAŞIYLA ULAŞABİLİRİZ

Erdoğan ziyareti kapsamında Sanatoryum Rus’ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. İkili temaslarda Rusya ve İran’la ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra çalışma yemeğine katılacak. ABD'nin Suriye'den çekilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından Soçi'de Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile buluştu.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından Soçi'de Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile buluştu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı önümüzdeki en önemli sınamalardan biri.

PYD YPG temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz