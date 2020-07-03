Erdoğan: Kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de Levent Camii Temel Atma Töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan törende gerçekleştirdiği konuşmada, Şişli Levent Camii, Ayasofya'nın ibadete açılması ve Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlama hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(Sakarya'daki patlama) Şu anda kontrol altına alınmıştır.

(Sakarya'daki patlama) Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz.

Levent Camisi'nin İstanbul'a, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum.

Kimsenin bizim ibadethanemize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur.

Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur.

AYASOFYA

Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik hakkımıza saldırı anlamını taşımaktadır.

Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların ve diğer dini inançlara mensup olanların da hakkını hukuku korumaya devam edeceğiz

Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer burasıdır.

(Levent Camisi) İnşallah İstanbul'un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır.

Süratle camimizi bitirip, bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız."

Ayrıntılar gelecek...