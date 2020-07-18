Erdoğan: Aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz

2019 Aralık ayında tanıtılan Türkiye'nin Otomobili' projesinde önemli bir adım daha gerçekleşti. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ederken Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi.

Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, öz güveninin artmasından rahatsızlık duyanlar, hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattı.

Tüm dünyanın yatırımlarını durdurduğu bir dönemde her alanda projelerimize hız verdik"

Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı

(Türkiye'nin Otomobili) Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi.

Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz.

(Türkiye'nin Otomobili) Büyük, güçlü ve yenilikçi ülke vizyonumuzun sembollerinden bu eserin genç kuşaklara ilham aşılayacağına inanıyorum.

Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksidir"

(Başaramayız, üretemeyiz, üretsek de satamayız.) diyen korku lobisi, Türkiye'yi dışa bağımlı kılmak için her seferinde harekete geçmiştir.





Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle 'Devrim' arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı.

Anketler milletimizin bu projeyi destekleme oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu gösteriyor.

Üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka Türkiye'nin Otomobili olacak.

Asla umutsuzluğa kapılmadık. Ne dedik, 5 tane yiğit adam. Sonunda bu oldu mu? Oldu. Şimdi biz bu 5 yiğit adamla yola çıktık. Öyle veya böyle bu işi bitireceğiz.

Ürün yelpazemiz, teknolojimiz, iş modelimiz, iş planımız ve tedarikçilerimizle dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız.

İLK ARAÇ 2022'DE BANTTAN İNECEK

Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz.

Yatırımı, üretimi, yenilikçiliği, girişimi ve istihdamı çok farklı teşvik mekanizmalarıyla destekliyoruz.

Türkiye'nin Otomobili) Türkiye'nin Eti Maden eliyle batarya için gereken lityumun tamamını üretebilecek potansiyeli de var.

Tek sermayesi bu millete karamsarlık aşılamak olan şeamet tellallarına da lütfen kulak asmayın.

Sahadan aldığımız bilgilerle ekonomideki canlanmayı güçlü bir şekilde teyit ediyoruz. İlk 6 ayda sanayi siciline 7 bin işletme kaydoldu.

Siyaset kürsüsünü iftira kürsüsüne çevirenleri, bu ülkeye dair hiçbir hayali, hedefi olmayanları asla dikkate almayın."

Ayrıntılar gelecek...

BAKAN VARANK: TÜRKİYE İNOVASYONDA BÜYÜK ATILIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

Bakan Varank, Türkiye'nin yerli otomobilinin üretileceği Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikanın açılış töreninde konuştu.

Türkiye’nin Otomobilinde önemli bir eşiği bugün geride bıraktıklarını vurgulayan Varank, "Çevre dostu akıllı otomobilimiz, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacak. Heyecanlı ama bir o kadar da gururluyuz. Türkiye ekonomisi geride bıraktığı 18 yıllık süreçte, sanayide, ihracatta ve inovasyonda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bu atılımların hepsinin temelinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan politikalar ve başlatılan projeler var. Böylece bir yanda kalkınmada sınıf atlarken, diğer yanda milletimizin refahını çok daha ileri noktalara taşıdık. Türkiye, hemen hemen her sektörde üretim yapma kabiliyetine sahip. Planlı sanayileşmeye ev sahipliği yapan, yurdun dört bir yanına yayılmış üretim altyapılarımız var. Parlak ve yenilikçi fikirleri yeşerten, sıfırdan kurduğumuz Ar-Ge Merkezleri ve teknoparklarımız var. İşte bu kurulu altyapılar sayesinde dünya standartlarında bir yoğun bakım solunum cihazının seri üretimini, hem de salgın döneminde, rekor sürede gerçekleştirebildik. Aşı ve ilaç alanındaki çalışmalarımızla, dünyada takip edilen bir ülke haline geldik. Savunma sanayindeki yüksek teknolojili ürünlerimizle, güçlü bir küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyoruz. Raylı sistemlerde büyük atılımların eşiğindeyiz. Elbette bunlarla yetinmek niyetinde değiliz. Hedefimiz, yüksek teknoloji üreten, hatta teknolojiye yön veren öncü ülkelerden birisi olmak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİ DÜNYAYA TANITTIK"

Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin otomotiv endüstrisini, gelecek çağa hazırlamak için üzerinde titizlikle durdukları son derece kritik bir proje olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletin talebinin hayalden öteye geçip gerçeğe dönüştüğünü dile getiren Varank, şunları söyledi:

"İşi sahiplenip, neticelendirecek babayiğitler aradınız. Sizin himayenizde aralık ayında, Türkiye'nin Otomobili'ni dünyaya tanıttık. Tanıtımdan sonra Girişim Grubu, çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Ekip genişletildi, Avrupa Birliği ve Çin'de tasarımlar tescillendi. Tedarikçi seçimlerinin de büyük bölümü tamamlandı. Burada bizleri heyecanlandıran bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. TOGG'un tedarikçileri arasında, daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor."

TEDARİKÇİ TÜRK FİRMALARLA İLGİLİ ÖRNEK VERDİ

Farklı düşünen ve özgün işler yapanlara örnekler vermek istediğini belirten Varank, " Bunlardan birisi Ankara'dan, ODTÜ Teknokent'ten çıkmış bir erken aşama girişim. Bu gençler otomobilimizin kameralarını üretecek. Kendilerini yakın zamanda ziyaret ettim. Kamera konusunda belli bir deneyim kazanmış bu firma, elektronik ve yazılım kabiliyetlerini, şimdilerde otomobil kamerası geliştirmeye odaklamış durumda. Projelerini TOGG'un teknik ekibine anlatıp bu işi başarabileceklerine herkesi ikna ettiler. Tabi bu firmanın bir özelliği daha var; söyleyince inşallah iş bozulmaz. Bu gencecik girişim yakında İsrail’e 2 bin kamera satacak. Bir diğer tedarikçi Almanya’da yaşayan bir Türk girişimcinin kurduğu start-up. Akıllı yaşam teknolojileri alanında çalışan bu firma; otomobilin şehirle, yolla ve şarj istasyonlarıyla iletişimini sağlayan altyapıyı geliştiriyor. Çok daha basit bir ifadeyle, bu teknolojiyi kullandığınızda otomobiliniz, ağa bağlanan her şeyle konuşabilir hale geliyor. Vereceğim son örnek de oldukça dikkat çekici. Bu tedarikçimiz, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanıyor. Böylece navigasyon sisteminin adeta gözünüzün önünde canlanmasını sağlıyor. Bakınız bu girişim ülkemizde kurulmasına rağmen, Türkiye'de kendine pazar bulamadığı için ABD’ye yerleşmiş." şeklinde konuştu.

"OYUNA YETENEKLİ VE KABİLİYETLİ YENİ OYUNCULAR KATACAĞIZ"

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin bir araba üretmenin çok daha ötesinde olduğunu belirten Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada şunu açıkça görebiliyoruz. Yenilikçi ve peşinden koşulan işlere imza atmak için illa ki büyük paralara ihtiyaç yok. Entelektüel sermayeniz güçlüyse, kapılar ardına kadar size açılabiliyor. İşte biz Türkiye’nin Otomobili'yle, sektörde küresel bir marka oluşturmanın yanında, bu işe katkı sunan tedarikçilerimizin de marka olmasının önünü açıyoruz. Milli bir otomobil yapmak, işte bu yüzden çok önemli, bu yüzden çok kıymetli. Fikri ve sınai hakları size ait olmayan bir üründe, istediğiniz tedarikçiyle çalışamazsınız. Yurt dışındaki merkezden izin almadan, tek bir adım dahi atamazsınız. Türkiye’nin Otomobiliyle mevcut tedarikçileri güçlendirmenin yanında, oyuna yetenekli ve kabiliyetli yeni oyuncular katacağız. Bu oyuncuları, küresel rekabete hazırlayacağız. Böylece ekosistemi, özgün bakış açımızla ve Türk imzasıyla temelden inşa edeceğiz."

YOL HARİTASI YAKINDA AÇIKLANACAK

Varank, sektörle sıkı işbirliği içinde hazırladıkları "Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası"nda bahsettiği konuları detaylı bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak,"Yakın zamanda yol haritamızı da kamuoyuyla paylaşarak, Türkiye’yi geleceğe hazırlayacak bu planı uygulamaya başlayacağız. Bu işe liderlik eden, her daim bizleri cesaretlendiren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Hazine ve Maliye, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm bakan arkadaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bursa’da, bize her türlü katkıyı sağlayan yereldeki yöneticilerimize, milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkemize bu gururu yaşatan Girişim Grubunu ve CEO’muz liderliğindeki tüm ekibi tebrik ediyorum." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikayı şekillendirmek için yola çıktıklarını belirterek, Türkiye'nin Otomobili'nin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

2030'A KADAR 1 MİLYON ARAÇ ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR

TOGG tesisi 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak. 18 ayda tamamlanması planlanan projede, 2021 yılı içinde hat montajlarına başlanması hedefleniyor.

Tesiste 2023 yılına kadar kademeli olarak 4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi planlanırken, TOGG'un "Mobilite Ekosistemi" kurulması hedefinin en önemli ayaklarından birisi olacak. 2022 sonunda seri üretim ilk aracını banttan indirmesinin ardından 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait 5 farklı modelden toplam 1 milyon aracı dünya otomotiv piyasayla buluşturulması hedefleniyor.

FABRİKADA 4 BİN 300 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

TOGG tesisi 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak. İnşaatın 18 ayda tamamlanması ve 2021 yılı içerisinde hat montajlarına başlanılması hedefleniyor. TOGG tesislerinde 2023 yılına kadar kademeli olarak 4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor Öte yandan TOGG tesisi, TOGG’un ‘Mobilite Ekosistemi’ kurulması hedefinin en önemli ayaklarından birisi olacak.

İLK ARAÇ 2022'DE BANTTAN İNDİRİLECEK

Tesiste, 2022 yılı sonunda seri üretim ilk aracını banttan indirmesinin ardından 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet aracı dünya otomotiv piyasası ile buluşturacak.

KAMPANYAYA BİNLERCE KİŞİ İSİMLERİNİ YAZDIRDI

TOGG tesisine özel olarak hafta içerisinde başlatılan kampanyaya milyonlar ortak edildi. Bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler için yeniliktebendevarim.com internet sitesi üzerinden isimlerini yazma, görsel oluşturma ve paylaşma imkanı yaratıldı. Şu ana kadar yüz binlerce kişi ismini bu tarihi ana ortak olmak için kaydetti. Site üzerinden kaydolanların isimleri bir kapsül aracılığıyla bu tesisin temelinde olacak. Kampanya bugün saat 21.30’a kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelmeden önce köpek ve tay eğitim merkezlerini ziyaret etti.