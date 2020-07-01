Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlere tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan çirkin zihniyete tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan çirkin zihniyete tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız.
Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:
Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden, ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini bırakmayacağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2020
Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız. pic.twitter.com/ulw2K0PRPG
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